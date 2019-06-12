12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de yarı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen ve babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan Abdullah Türkmen'in (30),arkadaşı Ahmet A. (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Yahyalı ilçesinde yaşayan Ali Türkmen, geçen 8 Şubat günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı yarı açık cezaevinden bir haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi.
EN SON AHMET AYDEMİR İLE GÖRÜŞMÜŞ
Polis, Türkmen'in cezaevine dönmediğini belirleyince soruşturma başlattı. Cep telefonuna ait HTS kayıtları incelenen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet A. ile görüştüğü saptandı. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen Ahmet A., gözaltına alındı. Ahmet A. ilk ifadesinde Abdullah Türkmen ile buluştuklarını, Melikgazi ilçesi Sakar Bağları mevkiinde otomobilde bir süre sohbet ettiklerini anlatarak, daha sonra arkadaşını Kayseri merkeze götürüp, bıraktığını iddia etti.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Ahmet A., polis tarafından çapraz sorguya alındığında ise cinayeti itiraf etti. İfadesinde, "Define arama bahanesiyle Kızılören yoluna götürdüm. Burada alacağım olan 35 bin TL'yi istedim. Paramı veremeyeceğini anlayınca aracımda bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra benzin dökerek cesedi yaktım, cesedin kalıntılarını da taş ile kapattım" dedi.
CESEDE AİT KALINTILAR BULUNDU
Ahmet A.'nın gösterdiği yerde Abdullah Türkmen'in cesedine ait kalıntılar bulunarak, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ahmet A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!