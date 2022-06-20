Arkadaş dehşeti: Sokakta boğazından bıçakladı

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin bıçakla saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Urfa Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.C.T., daha önce tartıştığı ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, genci boğazından ve çeşitli yerlerinden 7-8 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Y.C.T.'yi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheli şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.