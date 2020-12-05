Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar heyecan dolu 568. bölümüyle dün akşam ekrandaydı. Arka Sokaklar son bölümde Servan'ın Başak'ı kaçırmasıyla bütün dengeleri değişiyor. Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 569. bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 569. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 569. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Başak'ı kaçıran Servan'ın peşine düşüyor!

Başak'ı kaçıran Servan, başta Engin olmak üzere tüm ekibi peşinden sürüklemektir. Başak için endişelenen Engin Servan'ı yakalamak için ant içer. Öte yandan Mesut'un sorunları devam etmektedir. Rıza Baba Mesut'a bir uyarıda bulunur.

Hakan ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.

ARKA SOKAKLAR 568. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 568. Bölümde Engin, Hüsnü ve Mesut, duydukları silah sesi ile büyük şok yaşıyorlar!

Servan, örgüt elemanı gençten ekip hakkında bilgiler alır. Ekip ise, Servan'ın Rıza Babaya gönderdiği tehdit notuyla ilgilenmektedir. Rıza Babanın yeni evinin adresini öğrendiği bilgisini notla Rıza Babaya ileten Servan, ailelerinin içinde bulunduğu tehlikenin boyutunu göstermesi bakımından net bir mesaj vermiştir. Verdiği gözdağı ekibi tedirgin eder. Bu sırada Başak takip ettiği bir duruşmanın sonucu için mahkemeye gitmektedir. Engin, Başak ile telefonda yaptığı güzel konuşmadan sonra kendisini şoke eden başka bir telefon alır. Başak'ın telefonundan Servan onu görüntülü aramaktadır. Servan, Başak'ın kafasına silahını dayamıştır. Onu infaz edeceğini söylerken de Engin ve yanında olan Hüsnü ile Mesut'a bu anları izletir. Bizimkiler, Servan'ı vazgeçirmeye çalıştıkları sırada bir el silah sesi duyar. Hepsi acı içinde telefona bakakalır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!