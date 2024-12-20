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        Haberler Dünya Arjantin'de uçak kazası | Dış Haberler

        Arjantin'de özel uçak yerleşim yerine indi, 2 kişi hayatını kaybetti

        Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan havaalanına iniş yaparken pistten çıktı ve pistin dışındaki evlere çarptı. Kaza sonucu uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 01:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:29
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        Arjantin'de uçak kazası
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        Arjantin’de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki San Fernando Havaalanı'na iniş yapan Bombardier Challenger 300 tipi uçak, pisten çıkarak havaalanı yakınındaki yerleşim yerinde bulunan evlere çarptı. Kazada uçağın 2 pilotu hayatını kaybederken, çarpmanın etkisiyle uçak alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

        Yetkililer, uçağın çarptığı evlerden birinde yaşayan 73 yaşındaki bir kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

        Arjantin basınında yer alan haberlerde, pilotların iniş sırasında yaşanan sorun nedeniyle pisti pas geçmek için hızlanarak tekrar havalanmaya çalıştığını ve pistten çıktığını belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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