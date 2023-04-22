Arjantin'de 40 kişi öldü! Dang humması korkutuyor!

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Arjantin'de sene başından bu yana 40 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti, 60 binden fazla vaka tespit edildi.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, Arjantin Sağlık Bakanlığı dang humması vakalarının azalmaya başladığını bildirdi.

Bakanlık, kapı ve pencerelere sinek teli ve böcek kovucu kullanımı başta olmak üzere, üreme alanı olarak işlev görebilecek su kaplarının kaldırılması da dahil olmak üzere, sivrisinek karşıtı önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

ÜLKENİN GÜNEYİNE DOĞRU YAYILIYOR

Biyolog Marianela Garcia Alba, dünyada ve Arjantin’de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sivrisineklerin sayılarının çoğalabileceğini, ülkenin güneyine doğru yayılmaya devam ettiğini kaydetti.

Biyologlar, laboratuvarlarda radyasyonla DNA hasarı verdikleri binlerce sivrisineği, larvalarının yaşayamayacağı umuduyla serbest bırakıyor. Bununla radyasyona maruz kalan sivrisinekler baskın tür haline getirilerek dang hummasının yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Arjantin'de 40'tan fazla kişinin ölümüne sebep olan dang humması, Aedes aegypti türü sivrisinekler tarafından yayılıyor ve enfekte ettiği kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve eklem ağrılarına neden oluyor.

2023'TE 288 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü Amerika Bölgesi verilerine göre Latin Amerika'da 2023 yılında sivrisinekten bulaşan dang hummasına bağlı olarak 288 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyondan fazla kişi ise hastalandı. En fazla vakaların olduğu Brezilya´da sivil toplum kuruluşları, DNA´sı modifiye edilmiş sivrisinek fabrikası kurarak dang humması virüsüyle savaşmayı planlıyor.

Latin Amerika´da Aedes aegypti sivrisinekleri tarafından yayılan dang humması vakaları özellikle Brezilya ve Arjantin´de artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Amerika Bölgesi verilerine göre, Latin Amerika'da 2023 yılında toplamda 288 kişi dang hummasından hayatını kaybetti ve 1 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı. Aedes aegypti sivrisinekleri dang humması, Zika, chikungunya ve diğer virüsleri bulaştıran bir sivrisinek türü ve özellikle Brezilya´da geçen yıl 2 milyondan fazla kişi bu hastalığa yakalandı.

YILDA 5 MİLYAR MODİFİYE EDİLMİŞ SİVRİSİNEK ÜRETİLECEK

Avustralya merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Sivrisinek Programı (WMP), bu ayın başlarında Brezilya´da bir kamu bilim kurumu olan Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz) ile ortaklaşa proje geliştirerek DNA´sı modifiye edilmiş bir sivrisinek fabrikası kuracağını duyurdu. Modifiye edilmiş sivrisineğin, virüs bulaştırmasını engelleyen bir Wolbachia bakterisi taşıdığı ve daha önce Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Endonezya ve Vietnam´da test edildiği ifade edildi. Wolbachia bakterisi taşıyan sivrisinek, doğaya salınacağı ve genetiğini üreme yoluyla diğer sivrisineklere taşıyacağı belirtildi.

Proje kapsamında, Brezilya´da 2024 yılında faaliyete geçecek bir sivrisinek fabrikası inşa edilecek ve yılda beş milyara kadar modifiye edilmiş sivrisinek üretilecek. WMP, 13 Nisan´da yaptığı açıklamada Kolombiya´nın Aburra Vadisi´nde Wolbachia metodu sayesinde dang humması vakalarının son 20 yılda en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

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