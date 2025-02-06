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        Haberler Sağlık Arjantin'de 18 yaş altına cinsiyet değiştirme ameliyatları yasaklandı | Sağlık Haberleri

        Arjantin'de 18 yaş altına cinsiyet değiştirme ameliyatları yasaklandı

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti, 18 yaşın altındaki çocuklar için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ve hormon tedavilerini yasaklama kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:15
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        Arjantin'de 18 yaş altına cinsiyet değiştirme ameliyatları yasaklandı
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        Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, yaptığı açıklamada, "Hükümet, Cinsiyet Kimliği Yasası'nı değiştirmeye ve 18 yaşın altındaki çocuklar için hormon tedavileri ile vücut değiştirme ameliyatlarını yasaklamaya karar verdi" ifadesini kullandı.

        Adorni, alınan kararın çocukların ruh sağlığını korumayı amaçladığını vurgulayarak, "Çocukların maruz kaldığı bu müdahaleler, olgunlaşma süreçlerinde kesintiye yol açarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları için ciddi risk oluşturuyor. Dahası, birçok durumda bu tedavilerin ve ameliyatların etkileri geri döndürülemez oluyor" değerlendirmesini yaptı.

        İngiltere, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkelerin benzer uygulamalarda geri adım attığını savunan Adorni, hükümet olarak reşit olmayanları korumak için bu kararı aldıklarını söyledi.

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        Hükümetten yapılan açıklamada ise çocuk haklarının korunmasının ulusal devletin sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, "Bu tedbir, belirli bir grubu hedef almak yerine çocuğun yüksek yararını garanti altına almayı ve küçüklerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır." ifadesine yer verildi.

        CEZAEVİ DÜZENLEMESİ

        Ulusal basında çıkan habere göre, mahkumlar suç işledikleri zamanki kayıtlı cinsiyetlerine göre cezaevlerine yerleştirilecek. Bu düzenlemeye göre, cinsel suçlar, insan ticareti veya kadınlara karşı şiddet içeren suçlardan hüküm giymiş trans kadınlar, kadın cezaevlerine yerleştirilmeyecek.

        Söz konusu kararlar, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin Davos'taki konuşmasında, "feminizm, çeşitlilik, kapsayıcılık, kürtaj, çevrecilik ve cinsiyet ideolojisi" gibi konuları eleştirdiği konuşmanın hemen ardından geldi.

        LGBT'DEN TEPKİ

        Arjantin LGBT+ Federasyonu, karara tepki göstererek, hükümetin bir kararnameyle bu tür değişiklikler yapamayacağını, gerekirse yargıya ve Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

        Arjantin’de, dönemin hükümeti tarafından Mayıs 2012'de kabul edilen Cinsiyet Kimliği Yasası kapsamında, bireylerin kimliklerine uygun şekilde hormon tedavisi görmelerine ve ameliyat geçirmelerine izin verilmişti.

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