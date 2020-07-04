Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı. Toprak altındaki Mehmet Çetin´i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.