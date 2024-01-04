Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
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İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle giderek su seviyesi düşen Arin Gölü’nde liman kalıntısı ortaya çıktı.
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Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğasıyla ziyaretçilerini adeta mest eden Arin Gölü'ndeki su seviyesinin giderek düşmesi vatandaşları endişelendiriyor.
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Ünal Emen isimli vatandaş, Arin Gölü’nün kuş cenneti olduğunu belirterek, "Burada 200'e yakın kuş türü barınıyor.
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Ne yazık ki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle gölümüz her geçen gün biraz daha küçülüyor. Suyun çekilmesiyle gölde liman kalıntısı da ortaya çıktı" dedi.
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