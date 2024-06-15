Arife gününde sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul, kalpleriniz huzur bulsun. Bayramınız kutlu olsun!

Arife gününde dualarınızı eksik etmeyin, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz huzur dolu bir gün olsun. Bayramınız kutlu olsun!

Arife günü, Allah'a olan yakınlığımızın zirveye ulaştığı, dualarımızın ve tövbelerimizin kabul olacağı mübarek bir gün olarak karşımıza çıkar. Rabbimizin rahmetiyle dolu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzur dolu bir Arife günü dilerim. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, nice güzelliklerle dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle...