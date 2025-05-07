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        Haberler Bilgi Gündem Arif Kocabıyık kimdir, nereli, kaç yaşında? Arif Kocabıyık tutuklandı mı, neden tutuklandı?

        Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı?

        'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Peki, "Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı?" İşte Arif Kocabıyık'ın hayatı ve kariyeri...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 18:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:09
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        • 1

          Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçmalasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Peki, "Arif Kocabıyık kimdir, nereli, kaç yaşında? Arif Kocabıyık neden tutuklandı?" İşte detaylar...

        • 2

          ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI MI?

          Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

        • 3

          ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

          Arif Kocabıyık 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. 2018 yılında İlave Tv adlı YouTube kanalını kurmuştur. Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır.

          Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafcısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.

          Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

          18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.

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