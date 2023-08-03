Vivian Ochoa, kızı Ariana Viera'yı her zaman başkaları için orada olan, yardımsever biri olarak nitelendirerek, nazik ruhunun kazaya yol açan yorgunluğa neden olduğunu belirtti.

Ariana Viera, bir taraftan modellik kariyerini sürdürürken diğer yandan bir temizlik şirketini yönetiyordu.