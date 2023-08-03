Ariana Viera hayatını kaybetti
Venezuela güzeli Ariana Viera, 'Miss Latin America ile Miss World 2023 yarışmalarına katılacaktı. Ne var ki Viera, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi
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Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Ariana Viera, ekimde Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'nda, 9 Aralık'ta Miss World 2023'te ülkesini temsil edecekti.
26 yaşındaki Ariana Viera'nın, direksiyon başında uyuya kalarak başka bir araca arkadan çarptığı öğrenildi.
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Ariana Viera'nın Annesi Vivian Ochoa, kızının olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından iki kez hayata döndürüldüğünü ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini söyledi.
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Vivian Ochoa, kızı Ariana Viera'yı her zaman başkaları için orada olan, yardımsever biri olarak nitelendirerek, nazik ruhunun kazaya yol açan yorgunluğa neden olduğunu belirtti.
Ariana Viera, bir taraftan modellik kariyerini sürdürürken diğer yandan bir temizlik şirketini yönetiyordu.
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BABASININ ABD VİZESİ GEÇ GELDİ
Ariana Viera'nın babasının ABD'de düzenlenen cenaze töreni için vizesi cenazeden bir gün sonrasına yetişti.
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"GELECEKTEKİ CENAZEM İÇİN KENDİMİ ÇEKİYORUM"
Ariana Viera, 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabında "Gelecekteki cenazem için kendimi filme alıyorum. Çünkü videolarda hep ben varım, başka kimse çekmiyor" başlığıyla bir video yayınlamıştı.