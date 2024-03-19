Ariana Grande ve Dalton Gomez resmiyette resmen boşandı

Mahkeme belgelerine göre; ikili bir yıldan fazla süre önce ayrılmıştı. Evlilik öncesi bir anlaşmaları vardı, çocukları yoktu ve boşanma önemli bir hukuki ihtilafları yoktu. Bu da boşanmanın mahkeme sisteminde hızlı ve temiz bir şekilde ilerlemesine olanak tanıdı.