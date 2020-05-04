Arı sütü kemoterapide yardımın yanı sıra belirli kanser türlerini önleme, kan basıncı düşürme, kısırlığı tedavi etme, kolesterol seviyelerini düşürme, karaciğeri koruma, iltihabı azaltma, sindirim bozukluklarını iyileştirme, erken yaşlanmayı önleme gibi birçok yararı olan Arı sütü günümüzde içinde bulunduğumuz şu zorlu günlerde yine gündem konusu oldu. Peki Arı sütü nedir? Arı sütünün faydaları nelerdir? Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ile vücutta adeta kalkan oluşturan arı sütü hakkında merak edilenleri detayları ile birlikte sizler için derledik.
Arı Sütü Nedir?
Arı sütü, işçi bal arılarının ürettiği sütsü bir salgıdır. Arı sütü içeriği arıların bulunduğu coğrafya ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Arı sütü özellikle kraliçe arının gelişimi ve beslenmesi için kullanılmasından dolayı İngilizce’ de “royal jelly” (kraliyet jölesi) adını almaktadır.
Arı sütü, İşçi arıların salgı bezlerinden salgılanan, larvaların beslenmesinde ve ayrıca yetişkin kraliçeler için kullanılan bir bal arısı salgısıdır. Arılar içerisinde cinsiyete ya da sosyal sınıfına bakılmaksızın koloni içindeki bütün larvalar bu salgı ile beslenir.
İşçi arıların, yeni bir kraliçe arı yetiştirmeye karar vermeleri ile birlikte ki bu genellikle eski kraliçenin zayıflaması ya da ölmesi sebebi ile gerçekleşir ve bunun için birkaç küçük larva seçer ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile beslerler. Larvaların bu beslenme şekli, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar da dâhil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlamaktadır.
Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?
Arı sütünün insan sağladığına sağladığı yararları ile ilgili birçok bilimsel ve klinik çalışma sonucunda elde edilen bulgular olsa da, Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği kapsamında henüz herhangi bir açıklama olmaması sebebi ile arı sütü faydalarından bahsetmek pek mümkün değildir. Ancak bilimsel olarak yapılan çalışmalarda tespit edilen arı sütünün faydalarından bir kaçını aşağıda sizler için sıraladık.
Önemli Not: Bilindiği üzere bazı insanlarda bal, arı poleni ve arı sütüne karşı alerji bulunmaktadır bu sebeple Arı sütü kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda mutlaka doktora danışmanız gerekir:
Ayrıca, hamile veya emziren bir anneyseniz arı sütü kullanımının güvenliği hakkında yeterince güvenilir bilgi bulunmadığından dolayı güvenliğiniz açısından bu süreçte Arı sütü kullanımından kaçınmanız yararınıza olacaktır.
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