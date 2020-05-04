Arı sütü kemoterapide yardımın yanı sıra belirli kanser türlerini önleme, kan basıncı düşürme, kısırlığı tedavi etme, kolesterol seviyelerini düşürme, karaciğeri koruma, iltihabı azaltma, sindirim bozukluklarını iyileştirme, erken yaşlanmayı önleme gibi birçok yararı olan Arı sütü günümüzde içinde bulunduğumuz şu zorlu günlerde yine gündem konusu oldu. Peki Arı sütü nedir? Arı sütünün faydaları nelerdir? Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ile vücutta adeta kalkan oluşturan arı sütü hakkında merak edilenleri detayları ile birlikte sizler için derledik.

Arı Sütü Nedir?

Arı sütü, işçi bal arılarının ürettiği sütsü bir salgıdır. Arı sütü içeriği arıların bulunduğu coğrafya ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Arı sütü özellikle kraliçe arının gelişimi ve beslenmesi için kullanılmasından dolayı İngilizce’ de “royal jelly” (kraliyet jölesi) adını almaktadır.

Arı sütü, İşçi arıların salgı bezlerinden salgılanan, larvaların beslenmesinde ve ayrıca yetişkin kraliçeler için kullanılan bir bal arısı salgısıdır. Arılar içerisinde cinsiyete ya da sosyal sınıfına bakılmaksızın koloni içindeki bütün larvalar bu salgı ile beslenir.

İşçi arıların, yeni bir kraliçe arı yetiştirmeye karar vermeleri ile birlikte ki bu genellikle eski kraliçenin zayıflaması ya da ölmesi sebebi ile gerçekleşir ve bunun için birkaç küçük larva seçer ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile beslerler. Larvaların bu beslenme şekli, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar da dâhil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlamaktadır.

Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?

Arı sütünün insan sağladığına sağladığı yararları ile ilgili birçok bilimsel ve klinik çalışma sonucunda elde edilen bulgular olsa da, Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği kapsamında henüz herhangi bir açıklama olmaması sebebi ile arı sütü faydalarından bahsetmek pek mümkün değildir. Ancak bilimsel olarak yapılan çalışmalarda tespit edilen arı sütünün faydalarından bir kaçını aşağıda sizler için sıraladık.

Arı sütünün içeriğinde bulunan antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir ve korur.

Sürekli aktif olan sporcuların kemik yapısını güçlendirerek yaşanma ihtimali olan eklem ve kas ağrılarını önler ayrıca ciltlerinde tahriş sonrası oluşabilecek enfeksiyon kapma olasılığını da ortadan kaldırır.

Kan basıncını dengeleyerek, damar sertleşmesi ve kalp hastalıklarını önler.

Gece yatmadan önce bir kaşık tüketildiğinde uyku problemini ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra uyurken vücut hücrelerinin daha sağlıklı bir şekilde yenilenmesini destekler.

Cilt üzerinde yaşlanmaya sebep olan hücrelerin oluşumunu engelleyerek, genç hücrelerin sayısının artmasını sağlar ayrıca yara, darbe ve çiziklerin iyileşmesini hızlandırır. Arı sütü ile normal sütü aynı ölçüde karıştırarak cildinize losyon olarak kullanabilirsiniz.

Vücudun hareket direncini arttırır.

Kanda bulunan zararlı toksinlerin sayısını azaltarak eklemlerde ödemlerin oluşumunu engeller.

Anne karnındaki bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini destekler.

Hafızanın güçlenmesini sağlayarak alzheimer hastalığı riski ortadan kaldırır.

Mide ve bağırsak faaliyetlerini düzenler, sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık ve şişkinlik rahatsızlıkların risklerini azaltır.

Kullandığınız şampuanın içerisine iki çay kaşığı eklerseniz. Saç dökülmesini engelleyerek, saçın hacmini artırır.

Gastrointestinal sistemin sağlığını destekleyen faydalı bir probiyotik olduğu için sindirim sağlığını destekler

Bilimsel olarak yapılan araştırmalarla, arı sütü takviyesinin erkek hayvanlarda testosteron üretimini artırdığı gözlemlenmiştir ancak insanlar üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç olsa da, sonuçlar ümit verici görünmektedir.

Japonyada yapılan bir araştırmaya göre, arı sütü periodontal hastalıkların tedavisinde yardımcı olan antienflamatuar etkilere sahip olduğu için Enflamasyonla mücadele eder

Arı sütü içerisindeki bulunan bir bileşen olan Lesitin, kolesterolü etkili bir şekilde düşüren, karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren ve sağlıklı sindirimi artırabilen faydaları görülmüş ve bu sebeple de kilo vermeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Arı sütünün vücuttaki hormonlarla etkileşime girdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır bu sebeple libidoyu artırabilir ancak, bu konu ile ilgili kesin bir sonuç için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Önemli Not: Bilindiği üzere bazı insanlarda bal, arı poleni ve arı sütüne karşı alerji bulunmaktadır bu sebeple Arı sütü kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda mutlaka doktora danışmanız gerekir:

Kurdeşen

Aşırı kaşıntı

Hırıltı veya diğer solunum problemleri

Karın ağrısı veya ishal gibi sindirim sorunları

Baş dönmesi veya karışıklık

Mide bulantısı

Kusma

Ayrıca, hamile veya emziren bir anneyseniz arı sütü kullanımının güvenliği hakkında yeterince güvenilir bilgi bulunmadığından dolayı güvenliğiniz açısından bu süreçte Arı sütü kullanımından kaçınmanız yararınıza olacaktır.