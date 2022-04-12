Argan Yağının Saça Faydaları! Argan Yağı Saç Çıkarır Mı, Nasıl Uygulanır ve Faydalı Mı?

Argan yağı, argan ağacının meyvelerinden elde edilen bitkisel yağlardan biridir. Halk arasında sıvı altın olarak da bilinen argan yağı saç bakımı için vazgeçilmez bir bitkisel yağdır. Bu yüzen argan yağının saça olan faydaları da merak konusudur. İşte argan yağı ve hakkında bilinmesi gerekenler.

Argan Yağı Saça Faydaları

Argan yağının faydalarını görmek için düzenli kullanıma özen göstermeniz gerektiğini unutmamalısınız. Eğer düzenli argan yağı kullanımını gerçekleştirirseniz saç diplerinin güçlendiğini görebilirsiniz.

Argan yağı saçtaki elektriklenmeyi almaya yardımcı olur.

Saçın elastikiyetini arttırır.

Saç hücrelerinin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Saçına fön ya da gibi işlemler yaptıran kişilerde saç yıpranması meydana gelir. Argan yağı bu yıpranmayı onarır.

Saçı yumuşatır.

Saç dökülmesini azaltmayı salar.

Saçtaki keratin miktarını yükseltir.

Erkeklerde de saç dökülmesini azaltır.

Argan Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Saç bakımı için kullanılan bazı yağlar duştan sonra durulanmazken bazı yağlar ise durulanmalıdır. Argan yağı duştan sonra uygulandığında durulanması gereken yağlardan biridir. Saç bakımı için argan yağını kullanan kişiler, bu yağı saça eşit bir şekilde yaymalıdır. Ardından yarım saat bekletmeli ve durulamalıdır. Argan yağını saçta uzun süre bekletmemeye dikkat etmelisiniz. Aksi halde saçınızda yağlanma meydana gelebilir.

Argan Yağı Saça Zararları

Argan yağının saç için olumsuz etkileri yok denecek kadar azdır. Saç sağlığı için ne faydalı yağlardan biri olmasına karşın kullanım miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Argan yağının fazla kullanımı saçın aşırı yağlanmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden haftada en fazla 3 kez argan yağının kullanımı sağlıklı bir saça kavuşmak için yeterlidir.

Argan Yağı Saça Ne Zaman Sürülür?

Argan yağı temiz saça uygulanmalıdır. Duştan çıktıktan sonra saça eşit bir şekilde dağıtılan argan yağı yarım saat kadar bekletildikten sonra durulanmalıdır.

Argan Yağı Saç İçin Kullanımı

Argan yağı saç sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Dökülen, yıpranan, elektriklenen ve güçsüz saçlar için argan kullanımı gönül rahatlığı ile tercih edebilir. Günümüzde de pek çok saç bakım ürününün içerisinde argan yağı bulunmaktadır. Argan yağı saç için kullanıldığında hem kadınlarda hem de erkeklerde saç derisinin güçlenmesini sağlar, dökülmenin azalmasını sağlar ve saça parlak bir görünüm verir. Argan yağının saç bakımı için bu kadar önemli olmasının sebebi ise içeriğinde bulnan E ve A vitaminleridir. Bu vitaminler saç derisini beslerken saç köklerini de güçlendirir. Aynı zamanda boya ve ısı işlemlerine maruz kalan saçlardaki yıpranmaya da iyi gelir.

Argan Yağı Saça Kaç Günde Bir Uygulanır?

Saçlarının daha sağlıklı ve pürüzsüz olması için argan yağını kullanmak steyen kişiler bu yağın kullanım miktarı ve uygulama sayısına dikkat etmelidir. Argan yağı saça uygulanma süresi 30 dakikadır. Haftada kullanım şekli ise en fazla 3 kez olmalıdır. Eğer argan yağı saça sık uygulanır ve bekletme süresi uzarsa saçta yıpranma ve yağlanma meydana gelir. Bu yüzden kullanımında dikkatli olunmalı, aşırıya kaçınılmamalıdır.