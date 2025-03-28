Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken, Borsa İstanbul'un (BİST) bayramda açık olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı'nda kamu kurumu çalışanları 9 günlük idari izinli sayılacak. Peki, "Arefe günü ve bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" İşte konuya ilişkin ayrıntılar...