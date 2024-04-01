Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir oldu! Ardahan Belediyesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024
Yerel seçim, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında kesin olmayan sonuçlara göre Ardahan Belediye Başkanı belli oldu. İşte 2024 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları ile Ardahan Belediye Başkanı ve ilçe ilçe belediye başkanları...
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Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Ardahan ilinde oy kullanan seçmen, "Ardahan Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Ardahan ili ve ilçesi belediye başkanları...
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ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANI FARUK DEMİR OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Ardahan şehrinin Belediye Başkanı yüzde 45.06 oy oranı ile CHP adayı Faruk Demir oldu.
Ardahan ilinde açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Demir'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 ARDAHAN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Ardahan ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Çıldır: Ak Parti ilçe adayı Kemal Yakup Azizoğlu yüzde 28.73 ile kazandı.
Damal: Bağımsız ilçe adayı Kemal Çamliyurt yüzde 44.59 ile kazandı.
Göle: CHP ilçe adayı Gökhan Budak yüzde 30.87 ile kazandı.
Hanak: Ak Parti ilçe adayı Erdal Kurukaya yüzde 48.12 ile kazandı.
Merkez: CHP ilçe adayı Faruk Demir yüzde 45.06 ile kazandı.
Posof: CHP ilçe adayı Erdem Demirci yüzde 56.86 ile kazandı.
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2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
2019 ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'da Faruk Demir Belediye Başkanı seçildi.