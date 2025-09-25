Habertürk
        Ardahan merkezli 4 ilde hayvan ticaretinde dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        4 ilde hayvan ticareti dolandırıcılığı: 4 tutuklama

        Ardahan merkezli 4 ilde hayvan ticaretinde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.09.2025 - 18:17
        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Ardahan merkezli Kars, Erzurum ve Erzincan'da 42 kişiden karşılıksız çek veya daha sonra ödeme vaadiyle alınan hayvanların paraya çevrildiği belirlendi.

        Ekiplerin 6 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 17 senet, 1 milyon lira değerinde çek, 2 ruhsatsız av tüf​eği, muşta, bıçak, 7 fişek, 81 hayvan pasaportu, 20 basıma hazır hayvan küpesi, 14 cep telefonu, 1 alacak-verecek defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 800 lira ve bir miktar dövize el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

