Ardahan'daki 'Şeytan Kalesi' her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi 'Şeytan Kalesi' her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
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Bölgenin turizm potansiyeli yüksek olan, tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi ve çevresi, son yağışlarla yeşile büründü.
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Karaçay Kanyonu'ndaki kayalıkların zirvesinde yer alan kaleyi ziyaret etmeye başlayan doğaseverler, tarihi yapının bulunduğu kanyon bölgesinde yürüyüş yapıyor.
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Ziyaretçiler, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla dikkati çeken kale, şu sıralar çevresinde açan çiçeklerle de ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.
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Ziyaretçilerden Burhan Çalışkan, yürüyüş için Şeytan Kalesi'ne geldiklerini belirterek, "Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından çıktığımız kale iyi durumda, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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