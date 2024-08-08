Projenin anlamlı olduğunu belirten Çiçek, "Bu şekilde projeleri bir araya koyduğunuzda zamanla büyük işler oluyor. Bizler mera hayvancılığını daha nitelikle hale getirmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi destekler ve çalışmalar söz konusu. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu çalışmaların devamı gelecek" dedi.