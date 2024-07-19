Arda Turan: Türkiye'deki futbol tarzını değiştirmek istiyorum

ATLETICO'DAKİ ŞAMPİYONLUĞU

"Premier Lig'i kazanan Leicester City'i ve Türkiye'de şampiyon olan Bursaspor gibi takımlara saygı duyuyorum ama Atletico'nun şampiyon olması spor tarihinin en zor şampiyonluğuydu. Karşımızda tarihin en iyi Barcelona takımı -belki de en iyi takımı- ve belki de gelmiş geçmiş en iyi Real Madrid vardı. Bir tarafta Ronaldo, diğer tarafta Messi bize karşıydı. Bu imkansızdı."