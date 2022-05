Altyapıdaki oyuncularla ilgilenmesi ve maçlarını izlemesi hakkındaki soruya Arda, "Altyapıda çocukların yalnız olmadığını hissettirmek istiyorum. Galatasaray altyapısındaki her oyucu çok kıymetlidir. Galatasaray A takımının, profesyonel futbol takımının gözü sizin üzerinizdedir. 'Her an buraya (A takıma) gelebilirsiniz.' diye anlatmak için oraya gidiyorum. Kendim de oraya gittiğimde duygusallaşıyorum. Çünkü Galatasaray altyapısında oynadığım dönemleri çok severim. Hem eğlenceli hem mutlu hem de inanılmaz başarılı dönemlerdi." yanıtını verdi.