Arda Turan paylaşımıyla yine gündeme oturdu! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamayla "Ben Arda'ya ikinci bir şans verilmesinden yanayım" derken Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'dan da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

UltrAslan "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadeleri kullanırken tecrübeli futbolcu da bu paylaşıma yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, Gheorghe Hagi'nin bir golünde kale arkasında top toplayıcıyken sevindiği fotoğrafı paylaştı ve "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" ifadelerini kullandı.