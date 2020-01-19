Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek sezonunun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 30'a çıkarttı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim mücadele sonrasında açıklamalar yaptı.

"HAYAL ETTİĞİMİZ BİR OYUN VAR"

Sözlerine oynadıkları futbolu değerlendirerek başlayan Fatih Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Bu oyun için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Çalışmalarımızın iyi oyun noktasında olduğuna inanıyorum. Yine gereksiz bir pozisyonda sıkıntıya girdik ama oyun anlayışımızdan vazgeçmedik" dedi.

"ARTIK HER MAÇ FİNAL"

Kaçırdıkları pozisyonlara vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı "Pozisyonlarımızı daha iyi sonuçlandırmamızı beklerdim. İyi oynadık ama daha var mı, var! Daha ister mi, ister! 2-0'dan sonraki rehavet bize yaramadı, artık her maç final." yorumunda bulundu.

"LİG ZEVKLİ GEÇECEK"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Fatih Terim, "Bu sene daha çok takım var. Sivasspor başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermemiz lazım. Şampiyon adaylarının iyi oynamadığı gibi söylemler var ama burada onlara haksızlık ediyoruz. Mücadelelerinin hakkı var, onu teslim edelim. Lig zevkli geçecek" ifadelerini kullandı.

"YİNE YAPARIZ"

Geçen sezonu hatırlatan Terim, "Yine başarırız, yine geçeriz, yine yaparız ama daha fazla çalışmamız lazım" dedi.

ARDA TURAN'I TRANSFER EDECEKLER Mİ?

Arda Turan transferiyle ilgili soru üzerine konuşan tecrübeli teknik direktör, "Hoşlanmadığım şey bu transferle ilgili yönetimle krize girdiğim söylemleri var ama böyle bir şey yok! Bir şey olursa bildiririz" cevabını verdi.

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısında da Arda'yla ilgili konuşan Fatih Terim, "Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir. Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil."