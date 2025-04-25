Arda Özçimen: Ne yazık ki olmadı

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak elenen Göztepe'nin file bekçisi Arda Özçimen, açıklamalarda bulundu.

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"NE YAZIK Kİ OLMADI"

Arda Özçimen, "Finale çıkıp kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Göztepe taraftarına bu hediyeyi vermek istiyorduk, ne yazık ki olmadı. Önümüzdeki sezon yine kupalara talip olan bir Göztepe olacaktır ama bu sene kazanamadık ne yazık ki." dedi.