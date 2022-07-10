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Arda Kural'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

Arda Kural'ın yeni imajı

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

10.07.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2000'li yılların ilk dönemlerinde “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.

  • 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, zor günleri atlattı. Kural, "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine de geri döndü. Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu ve Güven Hokna ile aynı seti paylaşan oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

  • 15 KİLO VERDİ

    42 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kural gönderisine, "İyi bayramlar..." notunu düştü. Yaklaşık 15 kilo veren ve saç ektiren Kural, yeni imajıyla dikkat çekti. Kural'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • Arda Kural, Habertürk'e verdiği röportajda şunları söylemişti...

    Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?

    Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.

    Katı derken?

    Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım.

  • Neden bu kadar düşündün?

    Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım.

    Nerede yaşıyorsun şu an?

    Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle...

    Peki ya baban?

    Babam vefat etti.

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