Arda Kural'ın yeni imajı

Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?



'Emret Komutanım' dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım.



Kim onlar?



Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan...



Neden?



Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.