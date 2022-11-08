Arda Kural'ın son hali şaşırttı!

Yıldız Asyalı hiç aradı mı?



O da aradı beni zor zamanlarımda. Onun da bir hayatı var artık. Yıldız'ı hala severim, iyi bir insandır.



Aşka inanıyor musun?



İnanıyorum. Aşkın ne olduğunu bulmuş bir insanım.



Hayatının film olmasını ister misin?



Hoşuma gider.

En sinirlediğin şey ne?



İnsanların iyi yönlerini görmezden gelip sadece olumsuzluklarına odaklananlara sinirlenirim. Bir konuda ısrar edilmesinden de hoşlanmam.