Arda Kardeşler, Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana maçını yönetecek

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana takımları arasında oynanacak müsabakada FİFA kokartlı Türk Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Müsabaka Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.