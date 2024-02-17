Arda Kardeşler'den zemin kontrolü
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi Rize'de yağan yağmur, Didi Stadı'nın zemininde su birikintilerine neden oldu
Giriş: 17.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:44
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Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesinde zeminin bozuk olması ve yağışın ardından ağırlaşması nedeniyle yardımcıları ile birlikte inceleme yaptı.
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Arda Kardeşler, topun yerden sekmesi ve su birikintileri nedeniyle topun ilerlemesini inceledi.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemininin iyileştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.
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