Arda Güler: "Real Madrid zor ama ben başaracağım"
Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, 4-0 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı. Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
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Arda Güler, 4-0 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu:
"Böylesine muhteşem bir atmosferde gol atmak harikaydı. Çok mutluyum, umarım daha çok gol atarım ve bunun için çok çalışacağım"
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"İyi bir maçtı, 4-0'lık galibiyet için tüm takımımı kutluyorum, ilk golümü attığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, şu ana kadar zor bir sezon geçirdim, umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur. Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve zor olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, umarım daha iyi şeyler olacak"
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"Birebirde kalecinin önündeyken pozisyon kaybettiğini gördüm ve topu sağıma alıp şutumu çektim. Neyse ki gol oldu ve çok mutluyum."