Arda Güler: "Real Madrid zor ama ben başaracağım"

"İyi bir maçtı, 4-0'lık galibiyet için tüm takımımı kutluyorum, ilk golümü attığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, şu ana kadar zor bir sezon geçirdim, umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur. Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve zor olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, umarım daha iyi şeyler olacak"