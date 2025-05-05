Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti: Bu sezon ilk!
Arda Güler, Celta Vigo maçındaki etkileyici performansını golle taçlandırdı ve LaLiga'da bu sezon bir maçta 60'tan fazla pas denemesiyle %100 isabet oranına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu. Ayrıca, Real Madrid'de bu başarıyı Toni Kroos'tan sonra gerçekleştiren futbolcu olarak da dikkat çekti.
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, Celta Vigo maçında gösterdiği etkileyici performansı harika bir golle de süslemişti.
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Bu performansla birlikte hocası Carlo Ancelotti'den de tam puan alan genç yıldız, İspanyol futbolseverleri de kendine bir kez daha hayran bıraktı.
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TARİHE GEÇTİ
Sofascore verilerine göre; Arda Güler, bu sezon LaLiga'da bir maçta 60+ pas denemesiyle %100 pas isabetine ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.
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Bununla birlikte Toni Kroos'tan sonra bir maçta 60+ pas denemesiyle %100 pas isabetine ulaşan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olmayı da başardı.
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Toni Kroos, 2016 yılında Valencia ile oynanan maçta 80/80 pas sayısıyla bu istatistikte zirvede yer alıyor.
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Bu sezon Real Madrid formasıyla en az süre alan orta saha oyuncusu olmasına rağmen (1471 dakika) 5 gol ve 9 asistlik performansıyla İspanyol basını da Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
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