Arda Güler: La Liga'ya alıştım

Real Madrid'de forma giyen Türk yıldız Arda Güler, gol attığı ve 4-0 galip geldikleri Granada maçının ardından açıklama yaptı.

Takımı Real Madrid'e ve La Liga'ya tamamen alıştığını söyleyen 19 yaşındaki yıldız, "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"PAZAR GÜNÜ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Real Madrid'in 12 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlaması yapacağını söyleyen genç yetenek, "Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Yarın için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini de kullandı.

Öte yandan Arda Güler, rakipleri Granada'nın küme düştükleri için takım olarak çok fazla sevinemediklerini de dile getirdi.