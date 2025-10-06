Habertürk
        Arda Güler, İspanya sokaklarını Selda Bağcan'la turladı - Magazin haberleri

Arda Güler, İspanya sokaklarını Selda Bağcan'la turladı

        Arda Güler, İspanya sokaklarını Selda Bağcan’la turladı

        İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet turuna çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 19:59 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:59
        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki Arda Güler, İspanya’daki yaşamından yeni kareler paylaştı.

        Ünlü futbolcunun, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar kısa sürede gündem oldu.

        Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Güler, bu kez daha önce yayımlamadığı yeni karelerini takipçileriyle buluşturdu.

        Arda Güler, 15.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımlarla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #arda güler
        #real madrid
        #selda bağcan

        Habertürk Anasayfa