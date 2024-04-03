Arda Güler'in fiziği görenleri hayrete düşürdü
Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in, fiziğini dikkat çekti
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Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in, fiziğini dikkat çekti.
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Arda Güler, Instagram hesabına 'İzin günü yok' mesajıyla spor salonunda çalışırken çekilmiş iki fotoğrafını yükledi. Arda'nın Real Madrid'e transfer olduğu günden bugüne değişen fiziği gözle görülür bir şekilde fark edildi.
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HAREKETE GEÇTİ
Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
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Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum" dedi.
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İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.
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Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.
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Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.
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Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.