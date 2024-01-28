Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
LaLiga ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ligde ilk kez bir maçta süre aldı.
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Real Madrid'in, LaLiga'nın 22. haftasında Las Palmas'a konuk olduğu maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javi Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti.
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Vinicius Junior'ın 65. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı.
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Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.
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"DEVAMI GELECEK"
Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi.
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İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.
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