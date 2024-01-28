Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı

        LaLiga ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ligde ilk kez bir maçta süre aldı.

        • 2

          Real Madrid'in, LaLiga'nın 22. haftasında Las Palmas'a konuk olduğu maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javi Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti.

        • 3

          Vinicius Junior'ın 65. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        • 4

          Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı.

        • 5

          Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.

        • 6

          "DEVAMI GELECEK"

          Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi.

        • 7

          İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

        • 8
        • 9
        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Habertürk Anasayfa