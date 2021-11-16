Arctic Monkeys Türkiye konseri için artık heyecan dorukta. Grubun hayranları büyük bir merakla Türkiye konseri ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

ARCTIC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde 2022'de yeni bir albüm yayımlayacağını duyuran Arctic Monkeys, bugün Türkiye ve Bulgarsitan'da konser vereceğini duyurdu. Konserler, 9 ve 10 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

ARCTIC MONKEYS KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konser biletleri 24 Kasım'da satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ise henüz belli değil...