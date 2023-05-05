Arctic Monkeys, konserinde Barış Manço çaldı

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de konser veren İngiliz rock müzik grubu Arctic Monkeys, Avrupa turuna devam ediyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da hayranlarıyla bir araya gelen Arctic Monkeys, sahneye çıkmadan önce hayranlarına Barış Manço'nun 'Hal Hal' şarkısını dinletildiği görüldü.

Yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu konser alanında olan Türk dinleyiciler, Barış Manço'nun şarkısının çaldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Öte yandan, grup geçtiğimiz yıl, İstanbul'da verdikleri konserin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğramıştı. Grubun dükkan önünde alkol almasına sinirlenen bakkal, küfürler ederek ve şişeleri fırlatarak Arctic Monkeys'i kovmuştu.