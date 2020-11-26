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Arçelik ve TÜBİTAK’ın 2018 yılından bu yana girişimci ekosistemini desteklediği “BİGG Arçelik Garage” programından sonra, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin katılımıyla daha geniş kapsamlı yeni bir girişimci destek programı başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi-KWORKS, ODTÜ Teknokent, TÜBİTAK’IN 1512 Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında BiGG3 markası altında birleşti.

Derin teknoloji tabanlı, Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirlerini ticarileştirerek ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini sağlamak üzere girişimci adaylarını bekleyen BiGG3 programı, girişimlere 200 bin TL hibe desteğine hazırlık süreci ve sonrası için kapsamlı destekler sunuyor.

Girişimcilerin, program kapsamında tecrübeli uzmanlar tarafından yürütülen eğitim ve mentorluk sürecinin yanı sıra sektör profesyonelleri ve teknik mentorlar ile buluşarak iş fikirlerini güçlendirebilecekleri belirtildi.

Verilen bilgiye göre, BiGG3 programı ile finans, gıda, enerji, perakende, pazarlama, tüketici elektroniği, üretim, ulaşım ve tedarik zinciri alanlarında uygulanabilecek dijital dönüşüm fikirlerine sahip girişimci adayları fikirlerini hayata geçirme fırsatına sahip olacak.

Programda yer almak isteyen, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler 1 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor.