Arazi tartışmasında kardeş katili oldu

İHA

Samsun'da, iki kardeş arasındaki arazi tartışmasında ağabey, kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde iki kardeş arasında tartışma başladı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ağabey Mehmet Güneysu yanında taşıdığı silahla kardeşi Nihat Güneysu'ya atış açtı.

Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Nihat Güneysu olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Güneysu ise olay yerinden kaçtı. Nihat Güneysu'nun cansız bedeni incelemelerin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.