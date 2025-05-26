Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Araştırma: Yiyecekleri az çiğneyen çocuklar, obeziteye daha yatkın | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Yiyecekleri az çiğneyen çocuklar, obeziteye daha yatkın

        Japonya'da yapılan araştırmaya göre az çiğneyen, hızlı ve ağzı doluyken yiyecek tüketen çocukların obeziteye yatkınlık gösterdiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yiyecekleri az çiğneyen çocuklar, obeziteye daha yatkın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Japonya'nın Osaka Üniversitesinden araştırmacılar, çocuklardaki çiğneme alışkanlıklarının obeziteye etkisini incelemek üzere bir araştırma yürüttü.

        Yaşları 9 ila 10 arasında değişen yaklaşık 1400 çocuğun yeme biçimlerinin incelendiği araştırmada, yiyecekleri yeteri kadar çiğnemeyen çocukların obeziteye daha yatkın olduğu belirlendi.

        Yiyecekleri az çiğneyen çocukların yanı sıra, hızlı ve ağzı doluyken yiyecek tüketen çocukların da bu hastalığa yatkınlık gösterdiği tespit edildi.

        Çiğnemesi daha zayıf olan çocukların obeziteye bir buçuk kat daha fazla eğilimli olduğu, hızlı yiyen çocukların ise yaklaşık iki kat obezite riski taşıdığı tespit edildi.

        Bu durumun özellikle erkek çocuklarında daha çok gözlemlendiği ortaya konulurken, araştırma sonucunda 167 çocuk "obez" sınıfında değerlendirildi.

        Araştırma, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Habertürk Anasayfa