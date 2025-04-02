Araştırma: Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçirmek uyku kalitesini olumsuz etkiliyor
Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçiren kişilerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi
- 1
Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45 bin 200'ü aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada, uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen zaman ile uyku düzeni arasındaki bağlantı sorgulandı.
- 2
Katılımcılardan, yatağa girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanımı, internette gezinme ve oyun oynama dahil ekran başındaki aktiviteleri belirlemeleri istendi.
- 3
Araştırma sonucunda, uyku öncesi yatakta ekrana bakarak zaman geçirenlerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.
-
- 4
Yatakta ve ekran başında geçirilen her bir saatlik sürenin "uykusuzluk riskini yüzde 59 artırmayla ve 24 dakika daha az uykuyla bağlantılı" olduğu tespit edildi.
- 5
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland liderliğinde yapılan araştırmanın detayları, dün "Frontiers" uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.
- 6
"UYKUNUZUN KALİTESİNİ ÇALIYOR"
"ResMed UK" kuruluşundan uyku klinisyeni Joshua Piper, BBC'ye yaptığı açıklamada, araştırmanın, elektronik cihaz kullanımının "uykuyu olumsuz etkilediğine dair değerli, artan kanıtlar" sağladığını belirtti.
-
- 7
Piper, "(Cihaz kullanımı) Hem fırsatı hem de uykunuzun kalitesini çalıyor, bu yüzden bazıları uykuya dalmakta zorluk çekerken, diğerleri uykuda kalmakta zorluk çekiyor" ifadesini kullandı.