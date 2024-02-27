Araştırma: Türkiye'de yürüyüş yapma süresi düşüyor

Araştırmanın geçmiş yıllardaki verileri ise şu şekilde: 2022’de pek yürüyüş yapmadığını ifade edenler yüzde 25,3 iken 2023’te bu oran yüzde 24,1’e düşüyor. Günde yarım saatten az yürüyüş yapanlar 2022’de yüzde 18,5 iken bu oran 2023’te yüzde 15,7 olarak karşımıza çıkıyor. Yarım saatten fazla yürüyüş yaptığını söyleyenler 2022’de yüzde 25,9; 2023’te yüzde 20,8 olarak görünüyor. Günde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade edenler 2022’de yüzde 30,3; 2023’te ise yüzde 39,3 olarak ölçülüyor.