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        Haberler Sağlık Araştırma: Sigara içenlerde iç organ yağlanması, içmeyenlere göre daha fazla olabilir

        Araştırma: Sigara içenlerde iç organ yağlanması, içmeyenlere göre daha fazla olabilir

        Bilim insanları, sigara içenlerde iç organ yağlanmasının, içmeyenlere göre daha fazla olabileceğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:36
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        Sigara içenlerde iç organ yağlanması daha mı fazla?
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        Addiction dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları yaklaşık 1,7 milyon sigara kullanıcısının verilerini inceledi.

        AA'nın haberine göre, Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, bu kapsamda sigara içilmesinin iç organ yağlanmasını artırabildiğini ortaya koydu.

        Araştırma ekibi lideri Dr. German Carrasquilla, araştırmaya dair "Halk sağlığı açısından bakıldığında, bu bulgular sigara içmeyi önlemeye ve azaltmaya yönelik çabaların önemini güçlendiriyor. Çünkü bu iç organlardaki yağların ve bununla ilişkili tüm kronik hastalıkların azaltılmasına da yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

        Carrasquilla, iç organ yağlanması riskini düşürmenin, diğer önemli hastalık risklerini de düşürdüğünü ifade etti.

        Uzmanlar, iç organları saran bu yağlanma türünün kalp hastalıkları, diyabet, demans ve felç riskiyle ilişkisi olduğu uyarısında bulundu.

        Bilim insanları, daha zayıf vücut tipine sahip kişilerde de önemli ölçüde iç yağlanma olabileceğine, bunun da ciddi hastalık riski teşkil ettiğine dikkati çekti.

        * Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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