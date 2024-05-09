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        Haberler Sağlık Araştırma: Otomobillerdeki alev geciktirici kimyasallar kanserojen maddeler yayıyor - Haberler

        Araştırma: Otomobillerdeki alev geciktirici kimyasallar kanserojen maddeler yayıyor

        Bilim insanları, otomobillerde bulunan alev geciktirici kimyasalların kanserojen maddeler yaydığını belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:46
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        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
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        Forbes dergisinin haberine göre, bilim insanları yaptıkları araştırmada, ABD'nin 30 eyaletinde 2015-2022 yıllarında üretilen modellerdeki 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobili inceledi.

        Bilim insanları, araç içi havanın incelendiği araştırmada, alevlerin yayılmasını engellemesi veya yavaşlatması amacıyla otomobil koltuklarında kullanılan alev geciktiricilerin kanserojen maddeler yaydığını ortaya koydu.

        SÜRÜCÜLER YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK MARUZ KALIYOR

        Araçlardaki alev geciktiricilerin içerdiği kimyasallara işaret eden bilim insanları, sürücülerin özellikle yaz aylarında, bu kimyasallara daha çok maruz kaldığını belirtti.

        Kimyasalların artan sıcaklıklarla havaya sızdığı için üreme sorunlarına ve nörolojik sıkıntılara neden olabileceğini kaydeden araştırmacılar, yetkilileri sağlık risklerini azaltmak için arabalardaki alev geciktiricilerin kullanımını yasaklayacak düzenlemeler yapmaya çağırdı.

        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) otomobillerin yanmasını önleyebilmek amacıyla 1970'de alev geciktiricilerin veya yanmaları zorlaştıran kimyasalların araç üretiminde kullanımını zorunlu kılınmıştı.

        Araştırmanın makalesi "Environmental Science & Technology" dergisinde yayınlandı.

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