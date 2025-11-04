Araştırma: Müzik dinlemek demans riskini azaltabilir

Monash Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 70 yaş ve üzerindeki kişilerin düzenli olarak müzik dinlemesi veya enstrüman çalması, demans ve bilişsel gerileme riskini önemli ölçüde azaltıyor. Araştırmada, her zaman müzik dinleyen kişilerin demansa yakalanma riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu, enstrüman çalanlarda ise bu oranın yüzde 35’e ulaştığı tespit edildi.

Araştırma, 10 bin 800’den fazla yaşlı katılımcının verilerini içeren ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) ve ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP) alt çalışması kapsamında yürütüldü. Sonuçlara göre, müzik dinlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerde yalnızca demans riski değil, bilişsel bozulma oranı da yüzde 17 daha düşük çıktı. Hem dinleme hem çalma etkinliklerini düzenli olarak sürdürenlerde demans riski yüzde 33, bilişsel bozulma riski ise yüzde 22 azaldı.

Araştırmayı yürüten yüksek lisans öğrencisi Emma Jaffa, bulguların ‘müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için erişilebilir bir strateji olabileceğini’ gösterdiğini, fakat neden-sonuç ilişkisini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Joanne Ryan ise demansa karşı kesin bir tedavi bulunmadığı için hastalığın başlamasını önleyecek veya geciktirecek yöntemleri belirlemenin büyük önem taşıdığını söyledi. Ryan, “Beyin yaşlanması yalnızca yaşa ve genetiğe bağlı değil, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de şekilleniyor. Bulgularımız, müzik dinlemek veya çalmak gibi yaşam tarzı temelli etkinliklerin bilişsel sağlığı destekleyebileceğini gösteriyor” dedi.