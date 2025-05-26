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        Haberler Sağlık Araştırma: Melanom, kadınlarda ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Kanser türlerinden melanom, cinsiyete göre vücudun farklı bölgelerinde yaygın

        İngiltere'de araştırmacılar, bir tür cilt kanseri olan melanomun, kadın ve erkeklerde kıyafet tercihleri, beden ölçülerindeki farklılıklar ve saç şekilleri gibi etmenler nedeniyle farklı vücut bölgelerinde daha sık görüldüğünü tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:19
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        Araştırma: Melanom, kadınlarda ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor
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        İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK), melanoma yönelik araştırma yaptı.

        İngiltere'de 2018 ve 2022 yılları arasındaki verilerin incelendiği araştırmada melanom vakalarının neredeyse yüzde 90'ının ultraviyole ışınlara aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı ortaya konuldu.

        Araştırmada, kadınlar ile erkeklerin vücutlarının farklı bölgelerinde melanoma yakalanmaya eğilimli oldukları görüldü.

        Erkeklerdeki her 10 melanom vakasından 4'üne sırt, göğüs, karın dahil olmak üzere gövde kısmında, kadınlardaki vakaların 3'te birinden fazlasına ise bel ile ayaklar arasındaki bölgelerde rastlandığı belirlenen araştırmada, bunun sebebinin kadınlar ile erkekler arasındaki giyim farklılıkları olabileceği bildirildi.

        Kıyafet tercihlerindeki farklılıklar nedeniyle güneşin zararlı ışınlarına erkeklerin gövdelerinde, kadınların ise vücutlarının alt bölümünde daha çok maruz kaldıklarına işaret edildi.

        Fizyolojik farklılıkların da melanomun kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde daha çok gelişmesine neden olabileceği, erkeklerin üst gövdelerinin kadınlara oranla daha büyük, kadınların ise vücutlarının alt kısmının daha fazla yüzey alanına sahip olduğu belirtildi.

        Saçın güneşin zararlı ışınlarından koruduğu, erkeklerin melanoma kafa ve boyun bölgelerinde kadınlara oranla yaklaşık iki kat daha fazla yakalanma riskinin bulunduğu tespit edildi.

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