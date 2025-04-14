Araştırma: K vitamini eksikliği bilişsel gerilemeye neden oluyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, K vitamini eksikliğinin beyin sağlığına zarar verdiğini gösterdi
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ABD’deki Tufts Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ağırlıklı olarak ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşilliklerde bulunan K vitamininin yeterli miktarda alınmaması beyin sağlığına zarar veriyor.
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Prof. Dr. Sarah Booth, geçmişte yapılan araştırmaların K vitamininin kardiyovasküler ve eklem sağlığını destekleyebileceğini gösterdiğini belirtti.
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Booth, “Yeni çalışma, K vitamininin beyne fayda sağlayabileceğine dair kanıtlar sundu” dedi.
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Çalışmanın başyazarı Tong Zheng ise K vitamininin beyin fonksiyonuna katkıda bulunduğunu vurgulayarak, “K vitamininin koruyucu bir etkisi var. Araştırmamız, bu etkinin altında yatan mekanizmayı anlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.