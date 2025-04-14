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        Haberler Sağlık Araştırma: K vitamini eksikliği bilişsel gerilemeye neden oluyor | Sağlık Haberleri

        Araştırma: K vitamini eksikliği bilişsel gerilemeye neden oluyor

        ABD'de yapılan yeni bir araştırma, K vitamini eksikliğinin beyin sağlığına zarar verdiğini gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:21
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          ABD’deki Tufts Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ağırlıklı olarak ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşilliklerde bulunan K vitamininin yeterli miktarda alınmaması beyin sağlığına zarar veriyor.

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          Prof. Dr. Sarah Booth, geçmişte yapılan araştırmaların K vitamininin kardiyovasküler ve eklem sağlığını destekleyebileceğini gösterdiğini belirtti.

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          Booth, “Yeni çalışma, K vitamininin beyne fayda sağlayabileceğine dair kanıtlar sundu” dedi.

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          Çalışmanın başyazarı Tong Zheng ise K vitamininin beyin fonksiyonuna katkıda bulunduğunu vurgulayarak, “K vitamininin koruyucu bir etkisi var. Araştırmamız, bu etkinin altında yatan mekanizmayı anlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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