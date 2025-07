Araştırma: İyimserlerin beyinleri geleceği benzer şekilde hayal ediyor

Japonya öncülüğünde yürütülen ve 87 katılımcının yer aldığı çalışmada, araştırmacılar önce kişilerin ne derece iyimser olduğunu belirlemek için anket yaptı.

Ardından, katılımcıların beyinleri manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle tarandı. Bu sırada katılımcılardan olumlu, olumsuz veya nötr olarak gelecekte yaşanabilecek olayları hayal etmeleri istendi. Bazı katılımcılara ölümle ilgili senaryolar da düşündürüldü.

Araştırmada, iyimser katılımcıların beyninde özellikle geleceğe dönük düşünmeyle ilişkilendirilen medial prefrontal korteks (MPFC) adlı bölgede benzer nöral örüntüler tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca, MPFC'deki beyin aktivitesi örüntülerinin, iyimser kişilerde olumlu ve olumsuz gelecek olaylarına dair daha belirgin farklılıklar gösterdiğini de buldu.

Çalışmanın başyazarı Yanagisava Kuniaki, "İyimserler geleceğe dair düşüncelerini düzenlerken ortak bir nöral çerçeve kullanıyor gibi görünüyor. Bu da muhtemelen aynı fikirlerden ziyade benzer bir zihinsel işlem tarzını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Yanagisava, iyimserlerin iyi ile kötüyü ayırt etmede daha güçlü olduğunu bunun da onların dirençli kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.