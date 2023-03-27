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Araştırma: Görme engelli bireyler, kalp atışını daha iyi hissediyor

İsveç’in Stockholm kentinde bulunan Karolinka Enstitüsü ve Polonya’daki Jagiellon Üniversitesi tarafından ortak yapılan araştırmaya göre görme engelli bireyler, kalp atışlarını ve iç organlarındaki sinyalleri daha iyi hissedebiliyor

Giriş: 27.03.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Araştırma: Görme engelli bireyler, kalp atışını daha iyi hissediyor
Görme engelli bireyler, kalp atışını daha iyi hissediyor
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DHA

Karolinka Enstitüsü ve Jagiellon Üniversitesi ortak araştırmasına göre körlük, vücudun iç organlarından gelen sinyalleri algılama yeteneğinin artmasına yol açıyor. Araştırma, 36 görme engelli ve 36 gören bireyle yapıldı. Bu kişilerden ellerini kalbin bulunduğu bölgeye koymadan kalp atışlarını saymaları istendi. Diğer taraftan da deneklerin kalp atış hızları bir kalp atış hızı monitörü ile ölçüldü. Araştırma sonuçlarında, görme engelli katılımcıların kalp atışlarını algılamada görenlere göre çok daha iyi olduğu ortaya çıktı.

“BİR DUYU KAYBI, DİĞERİNİ GÜÇLENDİREBİLİYOR”

Araştırmayı yürüten Dominika Radziun, insan vücudundaki bir duyu kaybının diğer duyuların gelişmesini sağlayabileceğini belirterek, “Araştırma, bize beynin işlenebilirliği ve bir duyu kaybının diğerlerini nasıl güçlendirebileceği hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu durumda kişinin kendi vücudunda neler olup bittiğini hissetme yeteneği daha da gelişiyor. Kardiyak ve duygusal sinyallerin güçlü bir şekilde iç içe geçtiğini biliyoruz; örneğin, korktuğumuzda kalbimiz daha hızlı atar. Görme engelli insanların gelişmiş kalp sinyallerini algılama yeteneğinin duygusal deneyimlerini de etkilemesi mümkündür” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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