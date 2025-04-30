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        Haberler Sağlık Araştırma: Egzersiz, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Egzersiz, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor

        Yeni bir araştırma, fiziksel aktivitenin kalp ve sinir hasarı ile beyin sisi gibi etkileri hafiflettiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:55
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        Egzersiz, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor
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        Çin Tıp Üniversitesi’ne bağlı Shengjing Hastanesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 2012 ile 2024 yılları arasında yayımlanmış rastgele kontrollü deneylerin verileri bir araya getirildi. Araştırma kapsamında 80 bilimsel makaleden elde edilen 485 farklı bulgu analiz edildi.

        Araştırma sonuçlarına göre; aerobik ve direnç antrenmanları, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizler, tai chi ve yoga gibi aktiviteler, kanser tedavisine bağlı olarak gelişen kalp ile sinir hasarı, beyin sisi ve nefes darlığı gibi yan etkileri belirgin şekilde azaltabiliyor. Egzersizin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da hastalara destek sunduğu kaydedildi. Uyku kalitesinde artış, genel vücut fonksiyonlarında iyileşme, sosyal etkileşimde artış ve yaşam kalitesinde gözle görülür bir yükseliş sağlandığı ifade edildi.

        "AMELİYAT ÖNCESİNDE DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPMAK KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTIYOR"

        Çalışmada, ameliyat öncesinde düzenli olarak yapılan egzersizin; operasyon sonrası komplikasyon riskini, ağrı düzeyini, hastanede kalış süresini ve ölüm oranını azalttığına dair yüksek düzeyde kanıt bulunduğu bildirildi.

        Araştırmacılar, ulaştıkları sonuçlarla ilgili, “Bu çalışma, egzersizin kanser tedavi protokollerine entegre edilmesinin etkinliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta ila yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip bulgular, egzersizin tedaviye bağlı olumsuz etkileri azalttığını, beden yapısını ve biyolojik göstergeleri iyileştirdiğini ve yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

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