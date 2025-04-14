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        Haberler Sağlık Araştırma: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatıyor | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatıyor

        Bilim insanları, düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:56
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        • 1

          Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını inceledi.

        • 2

          Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.

        • 3

          Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.

        • 4

          Araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riskiyle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

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